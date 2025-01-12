كما انفرد "الفجر الرياضى"| الواسطى يتظلم رسميا من قرارات المسابقات.. التفاصيل كاملة

تقدم مجلس إدارة نادى الواسطى برئاسة المستشار جمال عويس بتظلم للإتحاد المصري لكرة القدم بشأن قرارات لجنة المسابقات بالجبلاية والتى أعتبرت نادى الواسطى مهزوما بهدفين نظيفين أمام مركز شباب طامية وذلك حسب الخطاب المرسل للناديين أمس، فيما تأتى خطوة أدارة الواسطى كاولى الخطوات من أجل الحفاظ على حقوق النادى حسب تأكيداتهم.

وخلال المستند الرسمى الخاص بتظلم نادى الواسطى والذى حصل على نسخة منه ' الفجر الرياضى ' جاء فيه أن قرار لجنة المسابقات لا سند له بلائحة المسابقات وانما جاء بدافع انتقام من رئيس نادى الواسطى لممارسته حقه القانوني فى الطعن على ترشح رئيس الاتحاد، بجانب صدور القرار يوم السبت أمس بإجازة الاحد بالإضافة إلى كون انعقاد اللجنة الاربعاء أسبوعيا.



واضاف مسؤولى الواسطى بالخطاب إلى أن تأخير أو تواجد أو إبلاغ قوات التأمين ليس من اختصاص النادى المضيف ولكن من اختصاص منطقة الكرة، وان فرع الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب مديرية أمن بنى سويف بهذا الشأن وهو مثبت من خلال الخطابات، فيما خالفت لجنة المسابقات بقرارها بخصم نقاط المباراة لائحة المسابقات بالمادة 42 وهى الخاصة بتعطل اقامة المباريات.

واستكمل مسوؤلى الواسطى سرد النقاط خلال بيان التظلم موضحين بقيام رئيس شؤون الخدمة بمديرية أمن بنى سويف بطلب التواصل مع وليد عبد الرازق حكم اللقاء لإبلاغه بحضور قوات الأمن لملعب المباراة إلا أنه رفض الرد.

وطالب مسوؤلى الواسطى إلغاء القرارات السابقة الخاصة بالمباراة الصادرة من لجنة المسابقات وإعادة اقامة المباراة.

.وكان من المقرر إقامة مواجهة الفريق الكروى الأول بنادى الواسطى وضيفه مركز شباب طامية ضمن الجولة 14 بمجموعة شمال الصعيد بدورى القسم الثانى ' ب ' بملعب التنمية الشبابية وذلك بعد قرار اتحاد الكرة المصري متمثلا فى لجنة المسابقات بنقل مباريات الواسطى لملعب أخر بعد اتخاذ قرار بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد ومنح مهلة شهر لمسوؤلى الواسطى ليقرر بعدها مجلس إدارة الواسطى نقل المباريات لملعب التنمية.

فيما كان نادى الواسطى قد تواجد بجهازه الفنى والإدارى واللاعبين قبيل المواجهة بساعات فيما تواجدت سيارة الإسعاف وتم تسديد الرسوم المقررة بينما ياتى العنصر العام متمثلا فى قيام منطقة بنى سويف لكرة القدم بإخطار مديرية أمن بنى سويف بالجدول الجديد لمباريات الواسطى والتى تم نقلها لملعب التنمية الشبابية وذلك منذ 5 يناير الجارى.

وكانت لجنة الحكام قد عينت طاقم تحكيم مكون من وليد عبد الرازق كحكم ساحة وأحمد نبيل مساعد أول ومعاذ خميس مساعد ثان وعمرو الشاذلي حكما رابعا وحسام صلاح مراقب حكام ومحمد كمال مراقب مسابقات.

جدول ترتيب المجموعة

1 - مسار 34 نقطة.

2 - مصر للمقاصة 25 نقطة.

3 - اسمنت اسيوط 24 نقطة.

4 - نجوم مصر 18 نقطة.

5 - تليفونات بنى سويف 17 نقطة.

6 - مركز شباب طامية 16 نقطة.

7 - المنيا 15 نقطة.

8 - الواسطى 13 نقاط.

9 - البدارى 12 نقطة.

10 - الفيوم 11 نقاط.

11 -بنى مزار 7 نقاط.