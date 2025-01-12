كشف الإعلامى محمد الليثى أنه تم رفع النادي الأهلي العرض المالي لشراء النيجيري كيليتشي إيهيناتشو، مهاجم إشبيلية الإسباني إلى 3 مليون دولار يتم دفعها على مرتين بعدما سبق وقدم مسئولو القلعة الحمراء عرضًا بقيمة مليوني و200 ألف دولار لإتمام الصفقة.

الأهلي يرفع عرضه المالي لشراء مهاجم أشبيليه إلى 3 مليون دولار

وأوضح محمد الليثى خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر أون سبورت إف إم قائلا "يرغب النادي الإسباني في بيع لاعبه النيجيري مقابل 6 مليون دولار وهو العرض الذي يراه الأهلي كبيرًا للغاية ويفوق ميزانيته ويأتي قرار إدارة الأهلي برفع قيمة صفقة مهاجم إشبيليه بعدما نال المهاجم النيجيري إعجاب الجميع في القلعة الحمراء، ويتطلع النادي للوصول إلى إتفاق مع إدارة إشبيليه لحسم الصفقة لصالح القلعة الحمراء ".

وأشار محمد الليثى "إنضم كيليتشي إلى أشبيليه في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ليستر سيتي، وينتهي عقده الحالي في 30 يونيو 2026، وشارك في 11 مباراة وسجل 3 أهداف ".

