موعد مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

يحل مانشستر سيتي ضيفا ثقيلا على نظيره برينتفورد، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، لموسم 2025/2024.

مانشستر سيتي يواجه برينتفورد في البريميرليج

ويحتضن ملعب جيتش كوميونيتي، مباراة برينتفورد والمان سيتي، ضمن فعاليات الأسبوع الحادي والعشرين من بطولة البريميرليج، تحت صافرة الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور.

ويحتل مانشستر سيتي المركز السادس في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة، بينما يأتي برينتفورد في المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

موعد مواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد في البريميرليج

من المقرر، أن تنطلق أحداث اللقاء، يوم الثلاثاء الموافق 14 يناير 2025، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مصر وفلسطين، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والحادية عشر والنصف بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة لمواجهة مانشستر سيتي وبرينتفورد في البريميرليج

يمكنكم مشاهدة المواجهة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المشفرة، وهي الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي، لموسم 2024-2025، في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدا على قناة bein sports HD2.