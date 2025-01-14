أكد الدكتور معتز نور الدين، محامي اللاعب علي غزال مدافع وادي دجلة ومنتخب مصر السابق ثقته الكاملة في براءة موكله، مشيرًا إلى أن كافة الوقائع والمستندات الرسمية تؤكد عدم صلته بالجريمة المنسوبة إليه، وأن الجلسة المحددة لنظر القضية ستعقد غدًا الأربعاء الموافق 15 يناير أمام محكمة جنح التجمع الأول.

محامي "غزال": أثق في براءة اللاعب ونزاهة القضاء المصري

وقال الدكتور معتز في تصريحاته:

“المستندات التي قدمناها للمحكمة، وعلى رأسها عقد تخارج موكلي من شركة جلوبال جروب المسجل بالسجل التجاري بتاريخ 18 سبتمبر 2022، تثبت بشكل قاطع أن موكلي لم يكن له أي صلة بالشركة أو بالمعاملات موضوع القضية، والتي وقعت بعد خروجه منها بأكثر من ستة أشهر. أرقام وتواريخ الشيكات محل الاتهام تثبت بوضوح أن الوقائع كلها تمت بعد انتهاء علاقة موكلي بالشركة.”

وأضاف: التحريات التي بُنيت عليها القضية جاءت مكتبية ومرسلة، ولم تتضمن أي جهد فعلي للتحقق من الوقائع أو مراجعة المستندات الرسمية، مما يجعلها فاقدة للجدية وغير صالحة كأساس للإدانة؛ كما أن الدعوى خلت تمامًا من أي دليل مادي يثبت أن موكلي تسلم أي أموال أو كان له أي دور في إصدار الشيكات.”

واختتم تصريحاته قائلًا: “نثق في عدالة القضاء المصري ونزاهته، ونؤمن بأن المحكمة ستنصف موكلي وتصدر حكمها بالبراءة استنادًا إلى المستندات والوقائع التي تؤكد عدم صحة الاتهام الموجه إليه. العدالة ستنتصر غدًا.