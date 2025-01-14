أعلن جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن تشكيل الفريق لمواجهة برينتفورد وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي في الموسم.

تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة برينتفورد في الدوري الإنجليزي

يحتل مانشستر سيتي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بينما يحتل برينتفورد المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.

وقدم مانشستر سيتي نتائج صادمة في الموسم الحالي في البريمرليج بعدما فاز في 10 مباريات وتعادل في 4 مباريات وخسر 6 مباريات.

من المقرر أن يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: أورتيجا

خط الدفاع: يوشكو جفارديول، مانويل أكانجي، ناثان آكي، نونيز.

خط الوسط: ماتيو كوفاسيتش، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: سافينيو، إرلينج هالاند، فيل فودين.