موعد مباراة الشباب والرياض في دوري روشن السعودي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الشباب
الشباب

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نظيره فريق الرياض اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 15 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الشباب والرياض

وتنطلق صافرة بداية مباراة الشباب والرياض مساء اليوم في تمام الساعة 5:05 بتوقيت القاهرة والساعة 6:05 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 7:05 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب والرياض

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القمر الصناعي: عرب سات.
التردد: 12418.
الاستقطاب: أفقي.
الترميز:- 27500.
معامل التصحيح: 5/6.

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