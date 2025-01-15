عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

الفجر الرياضي
الأهلي
الأهلي

نجح مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، في حسم أولى الصفقات الشتوية بالتعاقد مع مصطفى العش مدافع نادي زد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي في تصريحات خاصة، أن الاتفاق بين الإدارة الحمراء ونادي زد تم، والعش أصبح لاعبًا في صفوف الفريق.

وتابع: "العش سوف يخضع لجلسة تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم يتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام حيث وقع لمدة 3 مواسم ونصف".

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وأضاف: "المدافع سوف يشارك في التدريبات الجماعية مع الأهلي خلال الأسبوع المقبل على أقصى تقدير، وسوف يدعم الخط الخلفي، خاصةً مع اقتراب رحيل يوسف أيمن وقطع إعارته بالميركاتو الشتوي".
 

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