مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة × بنفيكا ـ الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD1

ليفربول × ليل الساعة 10 مساءً على قناة  beIN sports HD2

أتلانتا × شتورم الساعة 6 الأربع على قناة  beIN sports HD2 
بولونيا× بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD6

اتليتكو مدريد × باير ليفركوزن الساعة 10 مساءً على قناةbeIN sports HD3

كلوب بروج × يوفنتوس الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD4

سرفينا زفيزدا× باريس سان جيرمان الساعة10 مساءً على قناة beIN sports HD7

سلوفان براتيسلافا× شتوتجارت الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD5

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"رغم النجاح" كارلو أنشيلوتي يرحل عن ريال مدريد

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موعد مباراة برشلونة وبنفيكا اليوم في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة × حرس الحدود الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 1 
الجونة × البنك الأهلي الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 2
الإسماعيلي × سموحة الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 1 
إنبي × طلائع الجيش الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات دوري روشن

الخليج × النصر الساعة 4.50 على قناة SSC Extra 1 HD
الرياض × التعاون الساعة 5.10 على قناةSSC Extra 2 HD
الهلال × الوحدة الساعة 7 على قناة SSC Extra 1HD

ووننقل إليكم عبر  موقع الفجر الرياضي تغطية شاملة لجميع أحداث مبارايات اليوم الإثنين

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