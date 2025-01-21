مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة
يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
برشلونة × بنفيكا ـ الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD1
ليفربول × ليل الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD2
أتلانتا × شتورم الساعة 6 الأربع على قناة beIN sports HD2
بولونيا× بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD6
اتليتكو مدريد × باير ليفركوزن الساعة 10 مساءً على قناةbeIN sports HD3
كلوب بروج × يوفنتوس الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD4
سرفينا زفيزدا× باريس سان جيرمان الساعة10 مساءً على قناة beIN sports HD7
سلوفان براتيسلافا× شتوتجارت الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD5
مواعيد مباريات الدوري المصري
غزل المحلة × حرس الحدود الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 1
الجونة × البنك الأهلي الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 2
الإسماعيلي × سموحة الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 1
إنبي × طلائع الجيش الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 2
مواعيد مباريات دوري روشن
الخليج × النصر الساعة 4.50 على قناة SSC Extra 1 HD
الرياض × التعاون الساعة 5.10 على قناةSSC Extra 2 HD
الهلال × الوحدة الساعة 7 على قناة SSC Extra 1HD
ووننقل إليكم عبر موقع الفجر الرياضي تغطية شاملة لجميع أحداث مبارايات اليوم الإثنين