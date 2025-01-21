مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21- 1- 2025 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديلاة عن مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025إذ تقام العديد من المباريات على مختلف ملاعب العالم.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

برشلونة × بنفيكا ـ الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD1

ليفربول × ليل الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD2

أتلانتا × شتورم الساعة 6 الأربع على قناة beIN sports HD2

بولونيا× بوروسيا دورتموند الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD6

اتليتكو مدريد × باير ليفركوزن الساعة 10 مساءً على قناةbeIN sports HD3

كلوب بروج × يوفنتوس الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD4

سرفينا زفيزدا× باريس سان جيرمان الساعة10 مساءً على قناة beIN sports HD7

سلوفان براتيسلافا× شتوتجارت الساعة 10 مساءً على قناة beIN sports HD5

مواعيد مباريات الدوري المصري

غزل المحلة × حرس الحدود الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 1

الجونة × البنك الأهلي الساعة 4 على قناة أون تايم سبورتس 2

الإسماعيلي × سموحة الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 1

إنبي × طلائع الجيش الساعة 7 على قناة أون تايم سبورتس 2

مواعيد مباريات دوري روشن

الخليج × النصر الساعة 4.50 على قناة SSC Extra 1 HD

الرياض × التعاون الساعة 5.10 على قناةSSC Extra 2 HD

الهلال × الوحدة الساعة 7 على قناة SSC Extra 1HD

ووننقل إليكم عبر موقع الفجر الرياضي تغطية شاملة لجميع أحداث مبارايات اليوم الإثنين