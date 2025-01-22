طرابزون سبور يستهدف التعاقد مع زيزو

الفجر الرياضي
أحمد سيد زيزو
أحمد سيد زيزو

قال الإعلامي خالد الغندور، إن نادي طرابزون سبور التركي، يرغب في التعاقد مع أحمد مصطفى زيزو من صفوف نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

طرابزون سبور يستهدف التعاقد مع زيزو

وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" تواصلنا مع مصدر في طرابزون سبور، وأكد أن النادي بالفعل تواصل مع اللاعب لإمكانية ضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية".

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وأضاف:" تريزيجيه من الممكن أن يرحل عن طرابزون التركي خلال الفترة المقبلة وهناك رغبة من النادي الأهلي لضمه لتدعيم صفوف الفريق قبل كأس العالم للأندية 2025".

واختتم:" نادي طرابزون التركي ينوي تدعيم صفوف الفريق وهناك رغبة للتعاقد مع زيزو خاصًة وأن تريزيجيه حصل على راتب كبير في الريان القطري وبالتالي فعودته لنادي طرابزون سيكون براتب كبير لذلك هناك نية لتعويضه في حالة استقراره على الرحيل".

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