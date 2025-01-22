كشف الإعلامي خالد الغندور، تفاصيل فشل صفقة انتقال إبراهيم عادل لخيتافي الإسباني وتفاصيل العرض المنتظر من موناكو الفرنسي.

عرض منتظر من موناكو لـ إبراهيم عادل

وقال الإعلامي خالد الغندور عبر برنامج ستاد المحور: "بيراميدز رفض عرض خيتافي بشكل رسمي".

وأضاف: "بيراميدز رفض العرض رغم أن الفريق الإسباني عرض لـ150 ألف يورو إعارة 6 شهور مع وضع بند أحقية الشراء، ورفع خيتافي العرض اللي يخص بند الشراء إلى 2 ونص مليون يورو".

وواصل: "لكن نادي بيراميدز قرر رفض العرض الإسباني".

واختتم: "المفاجأة أن إبراهيم عادل هيتلقى عرضًا رسميًا من نادي موناكو الفرنسي خلال أيام".