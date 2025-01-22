معلق مباراة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا

الفجر الرياضي
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

يستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" معلق مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي مع نظيره مانشستر سيتي الانجليزي، والتي ستقام مساء اليوم الأربعاء الموافق 22 يناير في بطولة دوري أبطلل أوروبا

وستنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي، مساء اليوم الاربعاء، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت للقاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي

ويمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ضد مانشستر سيتي الانجليزي، عبر قناة bein sports 1؛ لأنها الناقل الحصري لاذاعة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا.

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والجدير بالذكر أن المعلق المميز حسن العيدروس؛ من المننظر أن يقوم بالتعليق على مباراة مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان، عبر قناة bein sports 1

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