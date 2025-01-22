أعلن نادي نيويلز أولد بويز الأرجنتيني الأربعاء أن حارس المرمى المخضرم الكوستاريكي كيلور نافاس (38 عامًا) سيوقع معه عقدًا لمدة عام واحد.

نافاس ينضم إلى نيويلز أولد بويز الأرجنتيني



ومن المنتظر أن يصل نافاس، الفائز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات مع ريال مدريد الإسباني والذي ترك باريس سان جرمان الفرنسي الصيف الماضي، إلى روساريو خلال الساعات المقبلة لتوقيع عقده، حسب المصدر ذاته.

وكتب نادي روزاريو على مواقع التواصل الاجتماعي "مرحبًا بك في منزلك الجديد!"، مشيرًا إلى وصول "أسطورة دولية".

وأضاف أن نافاس سيشارك في المباراة الافتتاحية للدوري المحلي الذي ينطلق الخميس المقبل.

ورحل حارس المرمى الكوستاريكي المعتزل دوليًا عن باريس سان جيرمان الصيف الماضي، حيث كان يلعب معه منذ عام 2019. شارك في 110 مباريات مع النادي الباريسي، لكنه فقد مكانه الأساسي بعد وصول الإيطالي جانلويجي دوناروما في عام 2021.

ولعب نافاس قبل ذلك لمدة خمس سنوات بألوان ريال مدريد وفاز معه على الخصوص بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات (2016 و2017 و2018).