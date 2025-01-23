تعرف على تشكيل المصري لمباراة بتروجيت بالجولة التاسعة من الدوري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

أعلن  علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، عن تشكيلته المختارة لخوض مباراته بالجولة التاسعة من  الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق بتروجيت والمقرر إقامتها في الرابعة عصر اليوم الخميس على ستاد السويس الجديد.

وضمت التشكيلة الأساسية كل من محمود حمدي  لحراسة المرمى،  كريم العراقي،  محمد هاشم، خالد صبحي  ، حسن علي لخط الظهر، محمد مخلوف،  خالد الغندور  كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، كريم بامبو  ، عبد الرحيم دغموم، صلاح محسن كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد بابا بادجي.

فيما ضمت قائمة البدلاء محمد شحاته  ، أحمد عيد، محمد دبش، عمرو سعداوي، محمود حمادة، أمادو با  ، أحمد القرموطي، سمير فكري، ليستويل أمانكونا.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر قناة اون  تايم سبورت الناقل الحصري لجميع مباريات هذه البطولة.

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