كايل ووكر يصل إيطاليا للتوقيع مع ميلان

وصل الإنجليزي كايل ووكر ظهير مانشستر سيتي إلى إيطاليا، للخضوع للفحوصات الطبية تمهيدا للانضمام إلى صفوف إيه سي ميلان.

ميلان بصدد الإعلان عن التعاقد مع ووكر

ووفقا لما ذكره الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن اللاعب الإتجليزي وصل إلى روما إذ سيخضع للفحوصات الطبية هناك قبل أن ينضم لميلان.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الخميس، أن النادي الإيطالي توصل لاتفاق نهائي مع المان سيتي من أجل التعاقد مع ووكر، ويعتمد اتمام الصفقة على اجتياز اللاعب للفحص الطبي وبعدها سيتم توقيع العقود وتحديد موعد تقديمه للجماهير.

ويسعى العملاق الإيطالي لحسم صفقة الظهير الإنجليزي البالغ من العمر 34 عاما، لتعويض غياب البرازيلي إميرسون بسبب الإصابة التي لحقت به في مباراة فريقه أمام جيرونا.

ويستعد إيه سي ميلان لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بارما يوم الأحد المقبل في إطار منافسات الدوري الإيطالي الممتاز.