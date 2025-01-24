بدأ فيليز سارسفيلد، حامل لقب الدوري الأرجنتيني لكرة القدم، مشواره في مرحلة الذهاب للبطولة "كأس أبرتورا" بهزيمة مفاجئة بنتيجة (3-0) أمام تيجري.

هزيمة ساحقة لسارسفيلد في افتتاح الدوري الأرجنتيني

سجل إجناثيو روسو، هدفين، ومارتين أورتيجا، هدفا واحدا ليكملوا ثلاثية تيجري.

وفي مباراة أخرى افتتحت منافسات البطولة، فاز روساريو سنترال (3-0) على جودوي كروز.

وسجل إنزو كوبيتي، وإجناثيو مالكورا، والكولومبي خامينتون كامباز، أهداف الفريق الذي يأمل في تجاوز موسمه السيئ في عام 2024.

ويشهد اليوم الجمعة، مباراة راسينج كلوب مع باراكاس سنترال، ومباراة إنديبندينتي على أرضه مع سارمينتو دي خونين.

أما يوم السبت، فسيستضيف سان لورينزو، تايريس دي كوردوبا، وسيحل ريفر بليت ضيفا على بلاتينسي، بينما يستضيف بوكا جونيورز، أرخنتينوس جونيورز يوم الأحد.

وأعادت كرة القدم الأرجنتينية تنظيم جدول مبارياتها لهذا الموسم بمشاركة 30 فريقا.

وسيتم لعب بطولتي أبرتو وكلاوسورا، مع تقسيم الفرق إلى مجموعتين تضم كل منهما 15 فريقا، ويتأهل ثمانية فرق من كل مجموعة إلى الدور الإقصائي الذي يتم بنظام خروج المغلوب لتحديد بطلي عام 2025.