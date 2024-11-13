مصدر بالمصري ينفي تورط صلاح محسن بـ حادث دهس

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري من عدم صحة الأنباء المتداولة حول تورط صلاح محسن نجم الفريق البورسعيدي في حادث دهس لأحد المواطنين.

وأوضح المصدر أن ما حدث هو حادث تصادم بين سيارة اللاعب وسيارة أخرى، ولم يسفر عن أي إصابات خطيرة لأي طرف.

وتابع المصدر إن صلاح محسن في حالة صحية جيدة، وتم الاتفاق على التصالح بين الطرفين بعد التحقيقات الأولية التي أثبتت أن الخطأ كان من جانب صاحب السيارة الأخرى.

وطمأن نجم المصري متابعيه عبر خاصية "الأستوري" على حسابه في إنستجرام حيث اكتفي بتعليق قائلا:" الحمد لله".

