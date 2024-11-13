مصدر بالمصري ينفي تورط صلاح محسن بـ حادث دهس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أكد مصدر  مسؤول داخل النادي المصري من عدم صحة الأنباء المتداولة حول تورط صلاح محسن نجم الفريق البورسعيدي في حادث دهس لأحد المواطنين.

وأوضح المصدر أن ما حدث هو حادث تصادم  بين سيارة اللاعب وسيارة أخرى، ولم يسفر عن أي إصابات خطيرة لأي طرف.

txt

عاجل.. القبض على صلاح محسن بعد حادث دهس شاب بالتجمع الخامس

txt

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة

وتابع المصدر إن صلاح محسن في حالة صحية جيدة، وتم الاتفاق على التصالح بين الطرفين بعد التحقيقات الأولية التي أثبتت أن الخطأ كان من جانب صاحب السيارة الأخرى.

وطمأن نجم المصري متابعيه عبر خاصية "الأستوري" على حسابه في إنستجرام حيث اكتفي بتعليق قائلا:" الحمد لله".
 

مواد متعلقة

عاجل.. القبض على صلاح محسن بعد حادث دهس شاب بالتجمع الخامس

موعد مباراة منتخب مصر القادمة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2025 والقنوات الناقلة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل.. الحجر الزراعي يعلن موعد بدء موسم تصدير البرتقال موسم ٢٠٢٤/٢٠٢٥

طرق تقوية الجهاز المناعي في فصل الشتاء

موعد مباراة البرازيل أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026 والتشكيل المتوقع

‏نائب قائد الحرس الثوري الإيراني: سنوجه ردًا قاسيًا إلى إسرائيل

وزير الإسكان: تنفيذ نسبة 84% من مستشفى بسعة 189 سريرًا بمدينة العبور

عصام الحضري ينشر كواليس أول محاضرة نظرية (صورة)

‏الجيش الأوكراني يعلن إسقاط 21 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

اليوم.. تكريم وندوة للنجم الأمريكي إريك روبرتس بمهرجان القاهرة السينمائي