ديشامب: اتركوا مبابي وشأنه

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد منتخب فرنسا لملاقاة مباراتين أمام الكيان الصهيوني وإيطاليا ضمن مباريات الجولتين الخامسة والسادسة ببطولة دوري أمم أوروبا.

وأثناء المؤتمر الصحفي للمنتخب الفرنسي رفض ديديه ديشامب، المدير الفني للمنتخب الفرنسي، الرد علي سبب استبعاد كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني، من المعسكر لشهر الجاري.

وأشارت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، أن ديشامب قد سُئل عن استبعاد لمبابي بعد مرور 7 دقائق فقط من بداية مؤتمره الصحفي.

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وضحك المدرب قائلًا: "اعتقدت أن هذا السؤال سيكون في بداية المؤتمر".

وأردف: "أنا لا املك اي جديد أقوله عما ذكرته عندما أعلنت القائمة يوم الخميس الماضي، ولكن اكيد من حقكم الحديث والاستفسار".

واكد ديديه ديشامب تصريحاته: "هنا في المعسكر نمتلك 23 لاعبا، ومبابي ليس هنا، لذلك اتركوه وشأنه ".
 

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