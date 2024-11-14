ياسين بونو يتواجد في التنافس على جائزة فردية

الفجر الرياضي
ياسين بونو
ياسين بونو

يتواجد اللاعب المغربي ياسين بونو حارس الهلال السعودي، في منافسة مع الصربي بريدراج رايكوفيتش لاعب "اتحاد جدة"، والسنغالي إدوارد ميندي حارس مرمي "الأهلي"، على جائزة أفضل تصدي في الجولة العاشرة من الدوري السعودي.

ياسين بونو يتواجد في التنافس على جائزة فردية 


حيث ظهر الثلاثي مستويات مميزة، وقاد بونو الهلال للفوز على الاتفاق 3-1 بفضل تصديات مميزة، بينما ظهر رايكوفيتش بتألق في إبعاد محاولات خطيرة من العروبة ليساهم في فوز الاتحاد 2-0.

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بينما ميندي العائد لحراسة عرين الأهلي فقد قاد فريقه للتغلب على الرائد 2-0، واحتفظ بشباكه نظيفة.

وكشف الحساب الرسمي للدوري السعودي عبر  منصة "إكس"، التصديات المرشحة للفوز بالجائزه وجاءت تصديه ميندي عندما أبعد محاولة خطيرة للمنافس، بخروج موفق من مرماه.

بينما بونو فقد تصدى لتسديدة من مسافة قريبة أمام المرمى، ليمسك بالكرة، واستطاع رايكوفيتش إبعاد محاولة خطيرة للعروبة على مرتين بعدما ارتدت للمهاجم وسددها من جديد، لكن شهدت تألق حارس الاتحاد.

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