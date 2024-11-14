عاجل.. فينيسيوس تشكيل البرازيل الرسمي لمباراة فنزويلا في تصفيات كأس العالم 2026

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني لمنتخب البرازيل، عن التشكيل الرسمي لمواجهة فنزويلا، مساء اليوم الخميس.

ويلتقي السامبا خصم قوي بحجم فنزويلا، مساء اليوم الخميس، على ملعب "مونيمنتال دي ماتورين"، ضمن منافسات الجولة 11 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة عند تمام الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مصر، الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت السعودية.

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تشكيل البرازيل ضد فنزويلا

  • حراسة المرمى:- إيدرسون
  • الدفاع:- فاندرسون، ماركينوس، جابرييل، أبنير.
  • الوسط:- سانتوس، جيماريش، سافيو.
  • الهجوم:- فينيسيوس جونيور، رافينيا، جيسوس.

يذكر أن مباراة البرازيل وفنزويلا ستنقل عبر قناة الرياضية السعودية SSC HD1.

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