فيديو أهداف مباراة مصر والمغرب في تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عامًا

الفجر الرياضي
مباراة مصر والمغرب
مباراة مصر والمغرب

تلقى منتخب مصر للشباب، خسارة مثيرة أمام نظيره المغربي بنتيجة 1-2، اليوم الخميس، على ملعب الإسماعيلية ضمن الجولة الأولى من تصفيات شمال إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية تحت 20 عامًا.

تقدم منتخب المغرب، بهدف أول عن طريق سعد حداد بالدقيقة “40”، قبل أن يعدل محمد سمير النتيجة بتسجيل هدف التعادل للمنتخب المصري في الدقيقة “50”.

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وسجل عثمان معمة، هدف المغرب الثاني في شباك مصر بالدقيقة “70”، ليحصد أسود الأطلس 3 نقاط ثمينة بالفوز على الفراعنة 2-1.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الجزائري يوم الأحد المقبل، في الجولة الثانية من تصفيات أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.

أهداف مباراة مصر والمغرب اليوم الخميس

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