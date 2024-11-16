عاجل.. طبيب الزمالك يكشف تطورات إصابة زيزو وثلاثي الأبيض قبل مواجهة المصري

الفجر الرياضي
أحمد مصطفى زيزو
أحمد مصطفى زيزو

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر تطورات إصابات أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد حمدي وأحمد حمدي ومصطفى الزناري، رباعي الفريق، قبل المواجهة القادمة ضد المصري.

تطورات حالة مصابي الزمالك

في تصريحات للموقع الرسمي لنادي الزمالك، أوضح الدكتور أسامة أن زيزو يعاني من إصابة في العضلة الخلفية، بينما يعاني محمد حمدي من جزع في الرباط الخارجي للركبة. كلا اللاعبين يخضعان حاليًا لبرنامج تأهيلي، ويتم متابعة حالتهما بشكل مستمر. بعد عودتهما للتدريبات، سيخضعان لاختبار طبي للاطمئنان على سلامتهما واستجابتهما للعلاج.

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أما أحمد حمدي، فقد أوضح طبيب الزمالك أن اللاعب يتقدم بشكل جيد في برنامجه التأهيلي، وقد أكمل مرحلة كبيرة من العلاج، ما يعكس تطورًا إيجابيًا في حالته.

وفيما يخص مصطفى الزناري، أشار رئيس الجهاز الطبي إلى أنه تعرض لجرح قطعي في الرأس خلال الفترة الماضية. وقد تم إجراء خياطة الجرح باستخدام عدة غرز طبية قبل سفره إلى ليبيا. ومنذ ذلك الحين، يتم متابعة حالته بشكل مستمر لضمان شفائه التام.

يستعد الفريق الأول بنادي الزمالك تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لملاقاة المصري يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دوري Nile للموسم الكروي الجديد.

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