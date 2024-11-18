عقوبة كارثية لنجم توتنهام والسبب مثير !

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

اتخذ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين، قرارًا بإيقاف رودريجو بينتانكور، نجم توتنهام، لمدة 7 مباريات، بسبب استخدامه لفظًا عنصريًا ضد زميله سون هيونج مين.  

الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم يتخذ إجراء ضد بينتانكور بشأن سون هيونح

وأكد الاتحاد، في بيانًا رسميًا: " قرر الاتحاد الإنجليزي توقيع غرامة قدرها 100،000 جنيه إسترليني على بينتانكور، بسبب ما بدر منه وانتهك القاعدة E3 الخاصة بالاتحاد".  

txt

موعد مباراة ماولاوي وبوركينا فاسو في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2025

txt

فان دايك ودي يونج خارج حسابات كومان لمواجهة البوسنة

وبذلك يمكن لبينتانكور المشاركة مع توتنهام في الدوري الأوروبي، لكنه  سيمنع من المشاركة في 7 مباريات محلية.

واحدث الدولي الأوروجواياني جدلا كبيرا، عندما قال له أحد المحاورين في لقاء تلفزيوني، الحصول على قميص سون، فأجابه بأن بإمكانه أن يأخذ قميص ابن عم سون، لأن الكوريين "جميعهم متشابهون".

وقدم بينتانكور اعتذارًا لاحقا لزميله الكوري، ونشر بيانا على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفا التعليق بأنه "مزحة سيئة للغاية".

وتقبل سون اعتذار لاعب الوسط، وأكد أن ما حدث كان مجرد خطأ.

ويفتقد توتنهام خدمات بينتانكور في لقاءات الدوري الإنجليزي الممتاز، ضد "مانشستر سيتي، فولهام، بورنموث، تشيلسي، ساوثهامبتون، وليفربول"، بالإضافة إلى مباراة ربع نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر يونايتد.
 

مواد متعلقة

طريقة مشاهدة مباراة مصر ضد بوتسوانا في تصفيات أمم إفريقيا

مانشستر يونايتد يخطط للإستغناء عن لاعبه

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة المغرب × ليسوتو Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

شاهد مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر مجانا.. مباراة المغرب 🇲🇦 و🇱🇸 ليسوتو | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة المغرب وليسوتو اليوم دون تقطيع بث مباشر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة المغرب وليسوتو اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت المغرب LIVE.. مشاهدة مباراة المغرب وليسوتو بث مباشر جودة عالية اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

عاجل - الأمطار الغزيرة تتسبب في انهيار جزئي لسقف قاعة محاضرات بكلية طب الإسكندرية

شاهد بالبث المباشر المغرب اليوم.. مشاهدة المغرب × ليسوتو بث مباشر دون "تشفير" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة تونس × جامبيا Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025