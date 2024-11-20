الصحف الأوروبية صباح اليوم.. بيلد: جوارديولا يبقى في السيتي وذا صن تعلق على ظهور بالمر الأول مع صديقته

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "الفجر الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها  الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاربعاء الموافق 20- 11- 2024:

الصحف الأوروبية صباح اليوم

وجاءت عناوين الصحف الأوروبية صباح اليوم وفق ما يلي:- 

لاجازيتا ديلو سبورت

  • اليوفي يفكر بالمهاجم التشيكي
  • السيد تشيك
  • فونسيكا يهاجم كل شيء
  • كم تبلغ تكلفة السكوديتو
  • ايطاليا ترى ابعد من ذلك
  • ثورة فرنسية

كورييري ديلو سبورت

  • على اكتاف يالديز
  • فلاهوفيتش خارجًا: وياه لاثبات نفسه في المركز 9
  • ماكتوميناي يا له من هدية
  • رانييري ولغز روما
  • جنوى يختار فييرا

ماركا

شكرًا رافا

آس

لقد كان شرفًا

موندو ديبورتيفو

  • أبدي
  • ماركيز " مارتيناتور " يصبح علامة تجارية كبيرة

ليكيب

  • هولندا 2-1 اسبانيا
  • الدموع النهائية

بيلد

  • بيب المطرقة يبقى في السيتي

ذا صن

  • المحافظة على الوالدة
  • كول بالمر يظهر للمرة الاولى مع صديقته في حفل جائزة افضل لاعب في السنة ويجلب معه والدته ايضًا
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