خالد جادالله: إمام عاشور كان يحتاج لـ "قرصة ودن".. وكنت واثق في تألق كهربا

أكد خالد جاد الله نجم الأهلي والكرة المصرية السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر اتخذ القرار الأفضل بمشاركة أفشة أساسيًا أمام استاد أبيدجان الإيفواري، بالإضافة لقراره بجلوس إمام عاشور على مقاعد البدلاء.

خالد جادالله: إمام عاشور كان يحتاج لـ "قرصة ودن"

وقال جاد الله عبر برنامج بوكس تو بوكس: "من مصلحة كولر والأهلي وجود لاعبين على مستوى عالٍ في كل المراكز واكسابهم حساسية المباريات، وأفشة قدم مستوى جيد خلال المباراة، وإمام عاشور يحتاج لـ "قرصة ودن" لذلك لعب افشة أساسيا".

وأضاف: "كهربا تألق وسجل هدفين رائعين، وكنت أطالب بمشاركة اللاعب أساسيا لأنني أثق أنه سوف يستعيد مستواه التهديفي، وكان له دور كبير مع الفريق قبل قدوم وسام أبوعلي، بالإضافة إلى أنه لا بد من اكسابه الثقة المستمرة وحساسية المشاركة في المواجهات لأن الأهلي مقبل على بطولات قوية، ووجود كهربا مع عودة وسام أبوعلي سوف يمنح المدرب اريحية في الاختيارات".

وواصل: "كنت أفضل وجود عمرو السولية في وسط ملعب الأهلي اليوم أمام استاد أبيدجان، وهو يقوم بأداء الأدوار الدفاعية جيدًا، وهو يمتلك خبرات وكان قادرًا على صناعة العديد من الفرص وكان من العدل استمراره أساسيًا بعد التألق أمام الاتحاد السكندري، ولكن في النهاية النقاط الثلاث كانت الأهم في مشوار الفريق نحو حصد اللقب الـ13".

وأكمل: "الدفع ببعض الأسماء مثل كريم الدبيس وعمر الساعي وغيرهم شئ إيجابي، لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين، وكلهم عناصر جيدة، والأهلي لن يتأثر بمشاركة أي لاعب منهم، لأن كلهم من أصحاب المستويات العالية، كذلك إضفاء حالة من الراحة النفسية على الفريق، ومنح الآخرين الأمل من أجل المشاركة، وهو ما يؤدي لارتفاع المستوى الفني للفريق بشكل عام، بدلا من الاعتماد على عدد محدود فقط من اللاعبين".

وزاد: "رحيل رضا سليم أو بيرسي تاو يتوقف على ضم الأفضل منهما، لو لم يجد النادي الأهلي، عناصر أفضل منهما فلن يوافق على رحيلهما مطلقًا، ومارسيل كولر يمنح اللاعبين ثقة كبيرة بالمشاركة وحساسية المباريات، في نفس الوقت يبحث الأهلي عن عناصر أفضل منهما".