تاليريس كوردوبا يفوز على يونيون سانتا في الدوري الأرجنتيني

الفجر الرياضي
تاليريس كوردوبا
تاليريس كوردوبا

فاز فريق تاليريس كوردوبا على مضيفه يونيون سانتا في 3 / 2 في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الأرجنتيني لكرة القدم.

تاليريس كوردوبا يفوز على يونيون سانتا في الدوري الأرجنتيني

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز نيولز أولد بويز على إنديبندينتي 2 / 1، وسارمينتو على بلاتينسي 1 / صفر.

وسجل أهداف تاليريس كوردوبا روبن بوتا في الدقيقة 30 من ركلة جزاء وماتياس جالارزا وكريستيان تاراجونا في الدقيقتين الأخيرة من الشوط الأول و61.

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في المقابل سجل هدفي يونيون سانتا في أدريان بالبوا في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء ولوكاس جامبا في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع تاليريس كوردوبا رصيده إلى 43 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد يونيون سانتا في عند 36 نقطة في المركز السادس.

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