بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أشارت تقارير صحفية تطورات بشأن عودة لامين جمال، لاعب برشلونة، حيث إنه شارك في جزء من التدريبات الجماعية، اليوم الأربعاء، وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا في كاحله.

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

ويعتبر خبر عودة لامين خبرًا سارًا للمدرب هانز فليك، لأنه يعد من الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الكتالوني، وأثر غيابه عن الفريق خلال المباريات الأخيرة.

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ومن المحتمل  أن يشارك لامين في جزء من مباراة البارسا ضد لاس بالماس التي ستقام يوم 30 نوفمبر القادم ضمن منافسات الدوري الإسباني، وذلك لتجنب المخاطرة به.
و شارك لامين خلال 16 مباراة مع البارسا هذا الموسم حتى الآن، وسجل 6 أهداف وقدم 8 تمريرات حاسمة.
 

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