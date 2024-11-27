عاجل.. تشكيل ليفربول الرسمي أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا
أعلن ارني سلوت مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق ريال مدريد الإسباني بعد قليل بستاد انفيلد ضمن منافسات الجولة 5 من دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة ليفربول وريال مدريد
وتنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وريال مدريد مساء اليوم في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والساعة 11:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 12:00 بتوقيت أبوظبي.
تشكيل ليفربول أمام ريال مدريد
حراسة المرمى: كيليهر
خط الدفاع: برادلي، كوناتي، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: اليستر، جرافنبيرش، جونس
خط الهجوم: صلاح، نونيز، دياز.