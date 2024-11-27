إنتر ميامي يتخذ قرارًا حول مستقبل ميسي

قرر إنتر ميامي الأمريكي بتجديد التعاقد مع نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حسب تقرير صحفي.

ميسي وإنتر ميامي يتفاوضان على التجديد

وأشار مراسل قناة "TYC سبورتس" الأرجنتينية، أن ميسي بدأ في مفاوضات لتجديد عقده مع الفريق وأنها قد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية مع مسؤولي النادي الأمريكي، لتجديد تعاقده حتى عام 2026.

وأردف أن الاتفاقية تسير بشكل جيد،نحو تجديد التعاقد حتى مونديال 2026، الذي تستضيفه أمريكا مع كندا والمكسيك.

وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، في صيف 2023 بصفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتُوج مع الفريق الأمريكي بلقبين، هما كأس الدوريات ودرع الجماهير.