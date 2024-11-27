إنتر ميامي يتخذ قرارًا حول مستقبل ميسي

الفجر الرياضي
ميسي
ميسي

قرر إنتر ميامي الأمريكي بتجديد التعاقد مع نجمه الأرجنتيني، ليونيل ميسي، حسب تقرير صحفي.

ميسي وإنتر ميامي يتفاوضان على التجديد

وأشار مراسل قناة "TYC سبورتس" الأرجنتينية، أن ميسي بدأ في مفاوضات لتجديد عقده مع الفريق وأنها قد وصلت لمرحلة متقدمة للغاية مع مسؤولي النادي الأمريكي، لتجديد تعاقده حتى عام 2026.

وأردف أن الاتفاقية تسير بشكل جيد،نحو تجديد التعاقد حتى مونديال 2026، الذي تستضيفه أمريكا مع كندا والمكسيك.

txt

بشرى سارة في برشلونة قبل مواجهة لاس بالماس

txt

فليك: فوز برشلونة على ستاد بريست كان مهما للغاية

وانضم ليونيل ميسي إلى إنتر ميامي، في صيف 2023 بصفقة انتقال حر، قادما من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتُوج مع الفريق الأمريكي بلقبين، هما كأس الدوريات ودرع الجماهير.

الأرجنتيني ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي ليونيل ميسي ليونيل مستقبل ميسي مونديال 2026

مواد متعلقة

غضب في ريال مدريد بسبب كيليان مبابي.. كواليس صادمة

فرديناند يدافع عن صلاح ويفسر تصريحاته الأخيرة

الأكثر قراءة

يلا شوت بث مباشر الشوط الثاني (0-2).. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | دوري أبطال أوروبا 2025

يلا شوت بث مباشر (0-2).. مشاهدة الزمالك × بلاك بولز Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | كأس الكونفدرالية 2025

الآن (0-2).. شاهد مباراة الزمالك وبلاك بولز بث مباشر مجانا.. مباراة الزمالك وبلاك بولز | كأس الكونفدرالية 2025

الآن.. شاهد مباراة ليفربول وريال مدريد بث مباشر مجانا.. مباراة ليفربول وريال مدريد | دوري أبطال أوروبا 2025

شاهد بالبث المباشر ليفربول اليوم.. مشاهدة ليفربول × ريال مدريد بث مباشر دون "تشفير" | دوري أبطال أوروبا 2025

سوسن بدر: فلسطين ولبنان سيظلان قويان وصامدين (خاص)

أفشة: موسيماني شبهني بميسي ومدرب صاحب فضل عليّ

بشير التابعي: صلاح أيقونة ويسير بسرعة الصاروخ