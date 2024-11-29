الأهلي يناقش مطالب أكرم توفيق لتجديد عقده

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

تدرس لجنة التخطيط للكرة في النادي الأهلي طلبات أكرم توفيق لاعب الفريق لتجديد عقده، حيث فاجأ اللاعب اللجنة بمطالبة الانضمام للفئة الأولى بالفريق من أجل تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي.

الأهلي يناقش مطالب أكرم توفيق

ورغم تقدير الجميع لدور أكرم توفيق في الفريق وجهوده المستمرة، إلا أن اللجنة اعتبرت مطالبه مبالغًا فيها وتبحث حاليًا موقفه.

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وأكد مصدر داخل النادي أن الإدارة تعتزم تجديد عقد اللاعب نظرًا لدوره البارز واهتمامه بالالتزام، ولكنها ترغب في مناقشة مطالبه المالية مع اللاعب من أجل الوصول إلى حل يرضي جميع الأطراف وحسم هذا الملف قريبًا.

وفي سياق آخر، يواصل مسئولو الأهلي مناقشة ملف تدعيم الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، خاصة بعدما ظهرت مشكلات في الدفاع خلال المباريات الأخيرة.

حيث أظهرت المباريات ضد الاتحاد السكندري واستاد أبيدجان أن الدفاع يعاني من أخطاء قاتلة تسببت في اهتزاز شباك الفريق بثلاثة أهداف في مباراتين انتهتا بالتعادل 1-1 والفوز 4-2 على التوالي.

 

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