موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
الإسماعيلي
الإسماعيلي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة الرابعة من إطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بالدوري والقنوات الناقلة

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

يطمح إنبي في تحقيق الفوز في مباراة اليوم على الإسماعيلي من أجل تصحيح مساره سريعًا في الدوري.

يأمل الإسماعيلي في تخطي إنبي من أجل مواصلة صحوته في الدوري المصري والابتعاد عن مراكز الخطر في جدول الترتيب.

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وتقام هذه المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاحد بالجولة الرابعة من دوري نايل.

ومن المقرر أن تذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الرسمي لجميع مباريات دوري نايل.

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