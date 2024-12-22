موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد لمواجهة  نظيره فريق بورنموث، اليوم الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتلعب مباراة مانشستر يونايتد أمام بورنموث ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقدم لكم عبر الأسطر القليلة القادمة، أبرز غيابات مانشستر يونايتد عن مباراة بورنموث التي تلعب بين الفريقين مساء اليوم الأحد.

غيابات مانشستر يونايتد أمام بورنموث تتمثل في ماسون ماونت، فيكتور ليندلوف، لوك شاو.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث اليوم

وتنطلق صافرة بداية مباراة مانشستر يونايتد وبورنموث في الدوري الإنجليزي الممتاز عند تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة والخامسة بتوقيت مكة المكرمة.
 

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