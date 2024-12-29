الواسطى والجبلاية: تفاصيل مثيرة لأزمة صلاحية الملعب تنتظر الحل !

أزمة كبيرة تضرب أروقة نادى الواسطى الرياضي أحد فرق المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب ' وذلك فور ورود خطاب اتحاد الكرة المصري لكرة القدم والذى يفيد بمخاطبة الجهات الامنية بعدم صلاحية ملعب استاد الواسطى الجديد، وهو ما أثار حفيظة مسوؤلى مجلس إدارة النادى وجماهيره فى ظل احتضان الفريق لمباريات الفريق الأول وقطاع الناشئين على مدار السنوات الماضية دون حدوث أى مشكلات بجانب قانونية وضع الملعب.

تفاصيل الأزمة:

جاءت بداية أزمة ملعب استاد الواسطى الجديد وذلك عقب صدور خطاب اتحاد الكرة المصري بتاريخ 22 ديسمبر والذى يفيد بتشكيل لجنة من الاتحاد المصري لكرة القدم لمعاينة ملعب الواسطى وذلك يوم الأربعاء 25 ديسمبر والمكونة من صالح عبد الحميد وعبده عبد العظيم ممثلى إدارة المسابقات وفهيم عمر عضو لجنة الحكام الرئيسية وانتهت اللجنة بتقريرها وفقا لخطاب الجبلاية بعدم صلاحية الملعب ومخاطبة الجهات الأمنية بالأمر وعدم إقامة مباريات الفريق الأول بالقسم الثانى ' ب ' الا عقب تلافى الملاحظات الواردة بتقرير اللجنة.

معاينة الجبلاية السابقة سلاح نادى الواسطى:

يتسلح مجلس إدارة نادى الواسطى بموقفهم لرفض القرار وذلك بالمعاينة التى تمت يوم 3 / 9 / 2023 من خلال اللجنة الثلاثية المكونة من محمد عبد التواب مسؤل المسابقات ومحمد سعد مسؤل لجنة الحكام ومجدي عويس إدارى فرع بنى سويف لكرة القدم والتى انتهت حينها بصلاحية الملعب قانونيا وذلك طبقا للمعايير الموضحة والتى عاينتها اللجنة على أرض الواقع من حيث المقاييس والمعايير الخاصة بعمل إدارة المسابقات والحكام.

تحرك من أجل الدفاع عن حقوق النادى:

أرسل مجلس إدارة الواسطى خطاب لاتحاد الكرة المصري وذلك للرد على خطاباته السابقة الخاصة بعدم صلاحية الملعب والتظلم على القرار، وخلال الخطاب سرد مسوؤلى الواسطى تأكيداتهم على صلاحية الملعب واندهاشهم من صدرو قرار دون ورود اى ملاحظات بجانب اندهاشهم من تشكيل لجنة لمعاينة ملعب الواسطى دون غيره من الأندية على مستوى الجمهورية بمختلف المسابقات، فيما أشار مسوؤلى النادى بالخطاب إلى أن القرار انتقاما بالتزامن مع موقف النادى والذى قام برفع دعوى قضائية ضد تصنيف وأخرى ضد المرشح لرئاسة الاتحاد.

وفى سياق متصل قال المستشار جمال عويس رئيس مجلس إدارة نادي الواسطى: أتمني من رؤساء الأندية أن يكون لنا وقف جادة تجاه أي تعدي أو ظلم لنادي أو لمجلس إدارته خاصة هذه الايام لأن هناك من هو خارج الاتحاد لكن هو محرك أساسي لكل ما يحدث من تجاوزات تجاه الأندية لأن هذا الشخص مريض بشهوة الانتقام والتشفي وادلل لكم علي ذلك ماحدث مع نادي الواسطي بالمستندات حيث نادي الواسطي يمتلك نادي سيكون بفضل الله عند استكمال مدرجاته من افضل ملاعب الجمهورية مساحة وسعة وتأمين حيث أنه مقام في الصحراء بعيدا عن الازدحام والتكدس السكاني وعلي مساحة ثلاثين فدان وارتفاع سوره الخارجي اكثر من أربعة أمتار والسور الحديد الذي يحيط بالملعب له ثمانية أبواب ومقصورة وتم معاينته من الاتحاد فرع بني سويف في عام 2023 وانتهت اللجنة المشكلة لهذا الغرض إلى صلاحية الملعب من الناحية الهندسية إلى اخر ماجاء بالقرار.

وتابع بقوله: بعد قيامنا برفع دعويين ضد الاتحاد بدأ الانتقام

جاءت لحنة موجهة من الاتحاد لمعاينة الملعب الذي تقام عليه المباريات الرسمية منذ أربع سنوات دون أن تحمل معها أداة القياس(،المتر) وكان القياس بالخطوة علي عكس اللجنة الأولي المحترمة وغير الموجهة والتي قامت بقياس الملعب بالسنتيمتر.

واختتم بقوله: ما نريده هو حق نادى الواسطى وجماهيره فى إقامة المباريات على ملعبنا.

ويأمل مسوؤلى مجلس إدارة نادى الواسطى وجماهيره فى حل أزمة الملعب قبل انطلاق منافسات الدور الثاني من المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ' ب '.

ويحتل الواسطى المركز التاسع برصيد 10 نقاط بمجموعة شمال الصعيد، فيما تولى محمد جمال منصب المدير الفني للفريق عقب رحيل احمد سالم بالساعات الماضية.