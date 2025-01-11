تشكيل ميلان أمام كالياري في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حدد البرتغالي سيرجو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيدخل مواجهة كالياري، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي.

موعد مباراة ميلان ضد كالياري

يلتقي الروسونيري مع ضيفه كالياري، مساء اليوم السبت الموافق 11 ديسمبر 2025 على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الكالتشيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام كالياري

حراسة المرمي: مينيان
خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – توموري – ثياو – إيمرسون
خط الوسط: موسي – فوفونا – ريندرز
خط الهجوم: لياو – إبراهام – بولسيتش

ويحتل ميلان المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم برصيد 27 نقطة، بينما يتواجد كالياري في المرتبة السابعة عشر برصيد 17 نقطة.

وتنقل مباراة ميلان ضد كالياري عبر شبكة قنوات "بي أبو ظبي" الرياضية الناقل الحصري لمباريات الدوري الإيطالي لكرة القدم في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
 

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