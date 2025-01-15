موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة إنتر ميلان وبولونيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز إنتر ميلان على فينيسيا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل بولونيا مع روما بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

موقف إنتر ميلان وبولونيا في جدول الدوري الإيطالي

احتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 94 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مبارتين.

في حين احتل بولونيا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 68 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 6 مباريات.

موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وبولونيا يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة إنتر ميلان وبولونيا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم بلال علام بالتعليق على أحداث المباراة.

