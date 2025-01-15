موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

يترقب عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية مباراة إنتر ميلان وبولونيا وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

فاز إنتر ميلان على فينيسيا بهدف نظيف في الجولة الماضية من الكالتشيو بينما تعادل بولونيا مع روما بهدفين لكل منهما في نفس الجولة.

يحتل إنتر ميلان المركز الثاني برصيد 43 نقطة في جدول الدوري الإيطالي بينما يحتل بولونيا المركز الثامن برصيد 29 نقطة.

موقف إنتر ميلان وبولونيا في جدول الدوري الإيطالي

احتل إنتر ميلان المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 94 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 29 مباراة وتعادل في 7 مباريات وخسر مبارتين.

في حين احتل بولونيا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي برصيد 68 نقطة حصدها من 38 مباراة، حيث فاز في 18 مباراة وتعادل في 14 مباراة وخسر 6 مباريات.

txt

نتيجة وملخص أهداف مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

txt

تركي آل الشيخ يثير تساؤلات بصورة لمحمد صلاح بقميص الهلال السعودي

موعد مباراة إنتر ميلان وبولونيا في الدوري الإيطالي

من المقرر أن تقام مباراة إنتر ميلان وبولونيا يوم الأربعاء 15 يناير 2025 على ملعب سان سيرو معقل إنتر ميلان وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والساعة الحادية عشر إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة الثانية عشر إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

وستبث أحداث مباراة إنتر ميلان وبولونيا عبر شبكة قنوات AD SPORTS PREMIUM 1 وسيقوم بلال علام بالتعليق على أحداث المباراة.
 

مواد متعلقة

كريم رمزي: ريال مدريد خسر الكلاسيكو من فريق مدرسة السلام الثانوية

وسط ترقب ريال مدريد.. موقف ديفيز من تجديد عقده مع بايرن ميونخ
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

عاجل - ينتج 10 آلاف سيارة سنويا.. تفاصيل افتتاح مصنع تجميع سيارات جيلي في مصر

عاجل.. الأهلي يتمم أولى صفقاته الشتوية

مانشستر سيتي ينهي اتفاقه مع صفقة جديدة

انتقام إلهي أم غضب الطبيعة.. حرائق أمريكا بين التفسيرات العلمية والتأويلات الغيبية

"كاف" يكشف النقاب عن شعار وكأس بطولة أمم إفريقيا للمحليين

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي رئيسي شركتي بروميتون تاير مصر وCNRC الصينية لاستعراض فرص الاستثمار في السوق المصري في مجال صناعة الإطارات

تشكيل بيراميدز لمواجهة غزل المحلة في الدوري المصري