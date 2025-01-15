موعد مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات

