موعد مباراة الأهلي والجونة في دوري نايل والقنوات الناقلة

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مع نظيره فريق الجونة اليوم الأربعاء الموافق 15 يناير الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 8 من دوري نايل.

موعد مباراة الأهلي والجونة

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والجونة مساء اليوم في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والساعة 8:00 بتوقيت السعودية والدوحة والساعة 9:00 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات
 

الأكثر قراءة

عاجل - "الفجر" تنشر مراحل تنفيذ اتفاق صفقة غزة 2025.. من تبادل الأسرى والجثث لـ إعمار القطاع ووقف إطلاق النار

القصة الكاملة لتصدع جسم خزان مياه بإحدى قرى العياط وتخوف الأهالي

بسبب 110 جنية.. تفاصيل مقتل جزار على يد جارة فى الغربية

آرسنال يهزم توتنهام هوتسبير بثنائية في الدوري الإنجليزي

"بو": أول منصة تواصل اجتماعي عربية تنطلق من القاهرة

عاجل.. تفاصيل انتقال مصطفى العش للأهلي وشرط زد الوحيد

القبض على المدير المالي لشركة رنين

مصرع شقيقين فى حادث سير دراجة بخارية " توك توك" بقريه الشورانية بسوهاج