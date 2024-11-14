"لا غالب ولا مغلوب" التعادل يحكم مباراة العراق أمام الأردن بتصفيات كأس العالم آسيا

انتهت أحداث مباراة منتخب العراق أمام نظيره الأردني وذلك ضمن منافسات تصفيات مونديال العالم للقارة الاسيوية.

وخلت القمة المنتظرة في الجولة الخامسة من الأهداف لتنتهي بالتعادل السلبي بين المنتخبين.



أحداث المباراة

التعادل السلبي استمر حتى الأوقات الأخيرة من المباراة وسط تكافئ من المنتخبين، عدى فرصة وحيدة كاد العراق أن يحرزها في الشباك لكن عبدالله نصيب لاعب الأردن تدخل لابعاد الكرة.

وحاول العراق تنفيذ ركلة ركنية شكلت خطورة كبيرة على مرمى الأردن قبل أن تذهب الكرة إلى خارج الملعب.

ورفع الأردن رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثاني متقدما بفارق الأهداف على العراق الذي يملك نفس الرصيد.



وقبضت كوريا الجنوبية على صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة بعد فوزها عريض على الكويت بنتيجة 3-1.