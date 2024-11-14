تشكيل اليونان لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية

يلتقي المنتخب اليوناني ضد نظيره المنتخب الإنجليزي، اليوم الخميس، ضمن مواجهات المجموعة الثانية في التصنيف الثاني، للجولة الخامسة من مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية نسخة.



ويتواجد منتخب اليونان في الصدارة برصيد 12 نقطة، بينما يتواجد المنتخب الإنجليزي في الوصافة برصيد 9 نقاط.



وقد اجتمع المنتخبين في عشر لقاءات، واستطاع منتخب إنجلترا تحقيق الفوز في 7 لقاءات في مقابل انتصار وحيد لصالح اليونان في الوقت الذي تعادل فيه الفريقين في مباراتين فقط.



وجاء تشكيل اليونان كالتالي:

حراسة المرمى: فلاكوديموس.

خط الدفاع: روتا،تسيميسكاس،كوليراكيس، مافرووبانوس.

خط الوسط: تزوليس،باكاسيتاس،ماسوراس، سيوبيس، زافيرس.

خط الهجوم: بافليديس.