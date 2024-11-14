بثلاثية.. منتخب قطر يتفوق على أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

الفجر الرياضي
منتخب قطر
منتخب قطر

استطاع منتخب قطر أن يحقق الفوز على ضيفه الأوزبكستاني في سيناريو مثير بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى، بالدور الثالث من تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

بثلاثية.. منتخب قطر يتفوق على أوزبكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 

وأقيمت المباراة على أرضية ملعب "جاسم بن حمد" في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تقدم المنتخب القطري في الشوط الأول بهدفين عن طريق المهاجم المعز علي، في الدقيقتين الـ25 والـ41، بصناعة الهدفين أكرم عفيف.

واستمرت محاولات منتخب أوزبكستان من أجل العودة لمجريات الشوط الثاني، حتى تمكن لاعبي المنتخب من  تسجيل هدفين متتاليين في الدقيقتين الـ75 والـ80، عن طريق اللاعب عباسييك فايزوليف.

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لكن لم تستمر الفرحة طويلً مع المنتخب الأوزبكستاني حيث عاد المنتخب القطري، وأحرز  هدف الفوز عن طريق المدافع لوكاس مينديز، في الدقيقة الثانية عشر من الوقت بدل من ضائع.
 

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