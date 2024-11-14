بالينيا يخرج من قائمة المنتخب البرتغالي بسبب الإصابة

الفجر الرياضي
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال

 أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم أن جواو بالينيا، لاعب وسط الفريق، اضطر للخروج من قائمة المنتخب البرتغالي قبل آخر مباراتين من دوري أمم أوروبا خلال العام الجاري بسبب الإصابة.

بالينيا يخرج من قائمة المنتخب البرتغالي بسبب الإصابة

وذكر النادي في بيان أن بالينيا يعاني من مشكلة في الفخذ وسيعود لميونخ لتلقي المزيد من العلاج.

ويغيب بالينيا عن المنتخب البرتغالي في مباراته أمام منتخب بولندا غدا الجمعة، وأمام كرواتيا يوم الاثنين المقبل.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بالينيا سيغيب عن مباريات لبايرن أم لا.

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ويعود بايرن لخوض المنافسات المحلية يوم 22 من الشهر الجاري بمواجهة أوجسبورج في الدوري الألماني.

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