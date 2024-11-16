خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة رسميًا.. "مستند"

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم إغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة دون تقدم أي قائمة منافسة، حيث جاءت القائمة الوحيدة بقيادة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي في الاتحادين الإفريقي والدولي، لتقود الاتحاد خلال السنوات الأربع المقبلة.

خطوة وحيدة تفصل هاني أبو ريدة عن رئاسة اتحاد الكرة

وأوضح الاتحاد في بيان رسمي أن باب الترشح أُغلق اليوم السبت عند الساعة الرابعة مساءً، بعد تقدم قائمة واحدة فقط برئاسة هاني أبو ريدة، المرشح لمنصب رئيس الاتحاد.

وباتت قائمة هاني أبو ريدة على أعتاب إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم للفترة من 2024 إلى 2028، مع تبقي خطوة أخيرة تتمثل في تصويت الجمعية العمومية المقرر عقدها في 10 ديسمبر المقبل.

ووفقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد، التي أُقرت رسميًا في ديسمبر 2021، فإن الانتخابات تُجرى بنظام القائمة المغلقة، وفي حال وجود قائمة واحدة، يتم اعتمادها عبر تصويت ربع أعضاء الجمعية العمومية (25%).

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وتنتظر الكرة المصرية اجتماع الجمعية العمومية العادية الشهر المقبل لإقرار قائمة هاني أبو ريدة لقيادة الاتحاد في المرحلة القادمة.