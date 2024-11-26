المصري يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة انيمبا النيجيري في الكونفيدرالية الأفريقية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

 

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي مرانه الأخير مساء اليوم الثلاثاء على ستاد السويس الجديد، وذلك في إطار الاستعدادات النهائية لمباراته المرتقبة في الجولة الأولى من دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من بطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

ويستضيف  المصري غدًا الأربعاء فريق انيمبا النيجيري في مباراة قوية ومهمة، تنطلق صافرتها في تمام الساعة السادسة مساءً على الملعب ستاد السويس الجديد.

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وشهدت التدريبات تركيزًا كبيرًا من الجهاز الفني على الجوانب التكتيكية والخططية، بالإضافة إلى تجهيز اللاعبين نفسيًا وبدنيًا لخوض اللقاء المرتقب.

وأعرب الجهاز الفني بقيادة علي ماهر عن ثقته في قدرة الفريق على تقديم أداء مميز، مشيدًا بالحالة الفنية والبدنية للاعبين.

كما أكد الجهاز الفني  أن المباراة تمثل بداية قوية للفريق في مشواره بالبطولة، مما يتطلب التركيز التام واستغلال كل الفرص لتحقيق نتيجة إيجابية تسعد جماهير بورسعيد.

يتطلع المصري لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مواجهة خصم عنيد مثل انيمبا، المعروف بخبراته الكبيرة في البطولات الأفريقية.

وقد دعا الجهاز الفني خلال المؤتمر الصحفي التحضيري لهذه المباراة   الذي إقيم عصر اليوم  جماهير بورسعيد  لمواصلة الدعم والمؤازرة لتحقيق بداية مثالية في هذه النسخة من البطولة.

الاستعدادات النهائية النادي المصري البورسعيدي المصري البورسعيدي
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