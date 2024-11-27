وزير الرياضة السعودي: ندرس اهتمام 25 شركة خاصة بـ6 أندية سعودية

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

قال وزير الرياضة السعودي، الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، اليوم الأربعاء، إن هناك طلبات من 25 شركة للاستثمار في أندية تم طرحها للتخصيص في المملكة العربية السعودية من بينها شركات دولية.

وزير الرياضة السعودي: ندرس اهتمام 25 شركة خاصة بـ6 أندية سعودية

وأضاف وزير الرياضة السعودي خلال ملتقى الميزانية أن العوائد المتوقعة من هذه الفرص هي 500 مليون ريال.

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وأعلنت وزارة الرياضة بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص في أغسطس (آب) الماضي البدء في طرح 6 أندية رياضية للتخصيص من مختلف الدرجات للمستثمرين المحليين والدوليين.
وهذه الأندية هي الزلفي والنهضة والأخدود والأنصار والعروبة والخلود.

وكانت المملكة وافقت على طرح 14 ناديًا رياضيًا من مختلف الدرجات للاستثمار.
وبعد الانتهاء من الأندية الـ6 سيتم استكمال طرح بقية الأندية الـ8 تباعًا وهي الشعلة وهجر والنجمة والرياض والروضة وجدة والترجي والساحل.
وقالت وزارة الرياضة إن هذا الإعلان "يمنح فرصًا متميزة للجهات الراغبة في الاستثمار بالقطاع الرياضي، وفق مستهدفات شاملة حملتها رؤية السعودية 2030، بما يعزز من أوجه الشراكة والتعاون بين القطاعين العام والخاص نحو النهوض برياضة المملكة والإسهام في بناء اقتصاد قوي ومستدام للوطن".

 

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