سجل روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة هدفين ليساعد فريقه على تحقيق فوز سهل 3-0 على ضيفه بريست الفرنسي، أمس الثلاثاء، لينضم المهاجم البولندي إلى كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي باعتبارهم اللاعبين الوحيدين الذين تجاوزوا حاجز 100 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

ليفاندوفسكي يجاور رونالدو وميسي في تاريخ دوري الأبطال

ورفع برشلونة رصيده إلى 12 نقطة من 5 مباريات ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب مرحلة الدوري التي تضم 36 فريقًا، ويتأخر بفارق نقطة واحدة خلف إنتر ميلان المتصدر ويتساوى مع ليفربول صاحب المركز الثالث الذي يستضيف ريال مدريد غدًا الأربعاء، بينما يحتل بريست المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

ووضع ليفاندوفسكي برشلونة في المقدمة بعد 10 دقائق من بداية المباراة بعدما تعرض لخطأ من ماركو بيزوت حارس بريست داخل المنطقة، ليسجل هدفه رقم 100 في دوري الأبطال.

بعد مباراتين متتاليتين في الدوري الإسباني دون فوز ومع استمرار غياب الجناح الشاب لامين يامال المصاب، عاد برشلونة إلى الانتصارات بعد أداء مهيمن صنع خلاله 19 محاولة للتسجيل ضد فريق لم يسدد أي كرة على المرمى.

وأهدر صاحب الأرض عدة فرص لمضاعفة تقدمه وكاد أن يتلقى هدف التعادل من هجمتين مرتدتين قبل أن يضيف داني أولمو الهدف الثاني بمجهود فردي رائع بعد مراوغة إثنين من المدافعين والتسديد في المرمى.

وضمن ليفاندوفسكي الفوز في الوقت بدل الضائع بتسديدة رائعة نحو القائم البعيد بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي.

وقال ليفاندوفسكي لقناة موفيستار بلس التلفزيونية: "أنا سعيد للغاية في غاية السعادة، 101 هدف في دوري أبطال أوروبا رقم رائع.

"لم أكن أتصور أنني سأتمكن من تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في دوري أبطال أوروبا، الانضمام إلى ميسي ورونالدو.. أعتقد أنهما جيدان، أليس كذلك؟".

* الصبر مطلوب

رغم تراجع نتائج برشلونة في الدوري الإسباني فإنه يتصدر الترتيب متقدما بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد الذي يملك مباراة إضافية.

وأضاف ليفاندوفسكي: "لم نلعب بشكل جيد في الدوري مؤخرًا، لكن أمامنا الكثير من المباريات، علينا فقط التحلي بالصبر، وسنسجل المزيد من الأهداف في نهاية المطاف.

"نسعى للفوز بكل المباريات، وإذا تمكنت من تسجيل الأهداف لمساعدة الفريق فسيكون ذلك أفضل، يتعين علينا الفوز بكل المباريات حتى نهاية الموسم".

ويقدم ليفاندوفسكي (36 عامًا) أداءً متميزًا هذا الموسم، وسجل 22 هدفًا في 19 مباراة بكافة المسابقات.

ويتصدر ليفاندوفسكي ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم بـ7 أهداف في 5 مباريات، ويتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 15 هدفًا في 14 مباراة.

وسجل ليفاندوفسكي أول أهدافه في دوري أبطال أوروبا لصالح بروسيا دورتموند في الفوز 3-1 على أولمبياكوس اليوناني في أكتوبر (تشرين الأول) 2011.

وسجل 17 هدفًا في 28 مباراة خلال 3 مواسم مع الفريق الألماني في دوري الأبطال لكنه رفع رصيده بشكل ملحوظ بعد انتقاله إلى بايرن ميونخ بعدما سجل 69 هدفًا في 78 مباراة في 8 مواسم قبل انضمامه إلى برشلونة قبل عامين.

ومع ذلك لا يزال أمام ليفاندوفسكي مهمة صعبة لتجاوز أسطورة برشلونة السابق ميسي الذي سجل 129 هدفًا في دوري الأبطال، بينما يتصدر رونالدو الترتيب برصيد 140 هدفًا.

ويحتل كريم بنزيما مهاجم الاتحاد السعودي المركز الرابع في القائمة برصيد 90 هدفًا، وأقرب لاعب إلى ليفاندوفسكي هو زميله السابق في بايرن ميونخ توماس مولر برصيد 54 هدفًا.

ويواجه برشلونة فترة مزدحمة إذ يلعب 3 مباريات في الدوري الإسباني في غضون 8 أيام، على ملعبه أمام لاس بالماس وخارجها أمام مايوركا وريال بيتيس، قبل أن يحل ضيفًا على بروسيا دورتموند في دوري الأبطال يوم 11 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.