اختتمت اليوم منافسات الجولة 17 بدورى القسم الثاني ' أ ' المحترفين، وانتهت 5 مباريات بالفوز فيما شهدت الجولة التعادل خلال 5 مباريات.

صدارة وادى دجلة وفوز وى والسكة الحديد و29 هدفا حصيلة الجولة 17 بالمحترفين

وشهدت مباريات الجولة إحراز 29 هدف خلال 10 مباريات، فينا نجح وادى دجلة فى اعتلاء صدارة الترتيب بمنافسة قوية عدة فرق على المنافسة على الصعود للدورى الممتاز.

حيث سقط المقاولون العرب فل فخ الخسارة بنتيجة 3/1 امام ضيفه السكة الحديد، ليتوقف رصيد المقاولون العرب عند النقطة 34 بالمركز الثالث فيما ارتفع رصيد السكة الحديد للنقطة 21 بالمركز 11.

وسقط المنصورة فى فخ الخسارة أمام ضيفه وادى دجلة بهدفين نظيفين، ليتوقف رصيد المنصورة عند النقطة 14 بالمركز 18 فيما ارتفع رصيد وادى دجلة للنقطة 35 بالمركز الأول.

فيما سقط ديروط فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 امام ضيفه لافيينا، ليرتفع رصيد ديروط للنقطة 11 بالمركز 20 فيما ارتفع رصيد لافيينا للنقطة 17 بالمركز 14.

وسقط بترول أسيوط فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 3/3 امام ضيفه الترسانة، ليرتفع رصيد البترول للنقطة 23 بالمركز 9 فيما ارتفع رصيد الترسانة للنقطة 28 بالمركز 6.

وسقط سبورتنج فى فخ التعادل السلبي أمام ضيفه الداخلية، ليرتفع رصيد سبورتنج للنقطة 12 بالمركز 19 فيما ارتفع رصيد الداخلية للنقطة 20 بالمركز 12.

وسقط بلدية المحلة فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 2 / 2 أمام ضيفه كهرباء الإسماعيلية، ليرتفع رصيد البلدية للنقطة 19 بالمركز 13 فيما ارتفع رصيد كهرباء الإسماعيلية للنقطة 29 بالمركز 5.

وسقط راية فى فخ التعادل الإيجابي بنتيجة 1/1 أمام ضيفه بروكسي، ليرتفع رصيد راية للنقطة 17 بالمركز 15 فيما ارتفع رصيد بروكسي للنقطة 25 بالمركز 7.

وسقط منتخب السويس فى فخ الخسارة بنتيجة 4/1 أمام ضيفه ابو قير للأسمدة، ليتوقف رصيد منتخب السويس عند النقطة 17 بالمركز 16 فيما ارتفع رصيد ابو قير للأسمدة للنقطة 30 بالمركز 4.

وحقق اسوان فوزا هاما بهدف نظيف أمام ضيفه طنطا، ليرتفع رصيد اسوان للنقطة 23 بالمركز 8 فيما توقف رصيد طنطا عند 14 نقطة بالمركز 17.

وحقق وى فوزا هاما بنتيجة 2/1 أمام ضيفه القناة، ليرتفع رصيد وى للنقطة 34 بالمركز 2 فيما توقف رصيد القناة عند النقطة 22 بالمركز 10.

