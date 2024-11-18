مانشستر يونايتد وليفربول في سباق على لاعب بورنموث

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

أفادت تقارير صحفية دخول مانشستر يونايتد وليفربول، في منافسة على ضم أحد اللاعبين البارزين في صفوف بورنموث، خلال الموسم الحالي.

وكشفت صحيفة "ميرور"، أن مانشستر يونايتد وليفربول يضعان أنظارهم على ميلوس كيركيز الظهير الأيسر لبورنموث.

وأكدت إلى أن الناديين يرغبان للحصول على خدمات كيركيز خاصة بعدما أظهر إمكانيات كبيرة منذ انضمامه إلى بورنموث في يولي.

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اللاعب صاحب ال 21 عام أصبح يجذب الآن إهتمام أكبر أندية البريميرليج.

وقد انضم كيركيز إلى بورنموث بصفقة قدرها 15.5 مليون جنيه إسترليني فقط من آيندهوفن، ومن المتوقع أن يطلب رقما كبيرا للتخلي عن لاعبه الشاب.

وفي الوقت الحالي يعتمد مانشستر يونايتد  على ديوجو دالوت،  للعب على الجانب الأيسر هذا الموسم، بسبب إصابات لوك شاو وتيريل مالاسيا، رغم أن هذا ليس المركز الرئيسي للبرتغالي.

علي الجانب الآخر يرغب ليفربول في البحث عن بديل  لأندي روبرتسون، الذي لم يقدم مستواه المعتاد هذا الموسم.
 

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