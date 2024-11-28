فان دايك: نتمنى تحقيق الانتصار على مانشستر سيتي

الفجر الرياضي
​ليفربول
​ليفربول

أكد ​فيرجيل فان دايك​، مدافع ​ليفربول​، قبل مواجهة ​مانشستر سيتي​ في الجولة الـ 13 من ​الدوري الانجليزي الممتاز​، أن فارق النقاط قد يتسع إلى 11 نقطة في حال الفوز عليهم، لكنه شدد على أن الموسم لا يزال طويلًا.

فان دايك: نتمنى تحقيق الانتصار على مانشستر سيتي

وقال في تصريحات صحفية "نعم، بهزيمة السيتي يصبح الفارق 11 نقطة، ولكننا ما زلنا في البداية وهناك 5 أشهر على نهاية الموسم، وهذا يعني أن الكثير من الأمور يمكن أن تتغير".

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وأتم "من الجيد دائمًا اللعب ضد الأفضل، مثل هالاند. كما حدث الليلة الماضية، لم يكن مبابي وحده هو من قدم أداءً مميزًا، بل أيضًا بيلينجهام، الذي كان من الصعب جدًا التعامل معه في بعض الأحيان. وفي مباراتنا امام السيتي سيكون الأمر نفسه، معارك من الجميل رؤيتها في الملعب".

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