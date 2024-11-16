مصدر باتحاد الكرة لـ "الفجر الرياضي": هاني أبو ريدة قد لا يتولى رئاسة الاتحاد على الرغم من تزكيته

فجر مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم مفاجأة تتعلق بعدم تولي هاني أبو ريدة منصب رئيس الاتحاد، رغم حصوله على التزكية بعد ترشح قائمته فقط.

هاني أبو ريدة قد لا يتولى رئاسة الاتحاد

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ "الفجر الرياضي" أن هاني أبو ريدة تفصله خطوة وحيدة على رئاسة الاتحاد، وذلك وفقا لما تنص عليه اللائحة.

وأشار المصدر، إلى أن لائحة النظام الأساسي للاتحاد، التي أُقرت رسميًا في ديسمبر 2021، تنص على أن الانتخابات تُجرى بنظام القائمة المغلقة، وفي حال وجود قائمة واحدة، يتم اعتمادها عبر تصويت ربع أعضاء الجمعية العمومية (25%).

لائحة الاتحاد

وأضاف، أن الجمعية العمومية من المقرر عقدها في 10 ديسمبر المقبل، من أجل التصويت على تزكية قائمة هاني أبو ريدة، مشيرا إلى أنه في حال عدم تصويت ربع أصوات الجمعية العمومية لقائمة أبو ريدة، فيعتبر قرار التزكية لاغي.

واختتم المصدر، أن الأمور الآن داخل الاتحاد لا تدعو قائمة أبو ريدة للتفاؤل، ومن المحتمل عدم تصويت ربع الجمعية العمومية وبالتالي لن يتولى هاني أبو ريدة رئاسة الاتحاد.

